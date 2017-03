Ronaldo vraagteken bij Real

Real Madrid moet het zondag tegen Eibar mogelijk doen zonder Cristiano Ronaldo. De vedette heeft last van zijn enkel. Sowieso mist De Koninklijke de geschorste Gareth Bale en Álvaro Morata in de uitwedstrijd.

Ronaldo kreeg woensdag tegen Las Palmas een tik op zijn enkel. Door de kwetsuur moest hij de training van vrijdag overslaan. 'Belangrijk is dat onze spelers fit zijn, dus ik neem zeker geen risico met Ronaldo', aldus trainer Zinedine Zidane.

De Madrilenen verspeelden woensdag de koppositie in de Spaanse La Liga door een 3-3 gelijkspel tegen Las Palmas. Bale liep in dat duel tegen een rode kaart op en is voor twee duels geschorst. Morata zag een loepzuivere treffer afgekeurd worden en kreeg na protesten een gele kaart, wat ook hem een schorsing opleverde.