Primeur skiester Goggia op olympische piste

Op de piste waar volgend jaar de olympische medailles te verdienen zijn beleefde Sofia Goggia zaterdag een primeur. De Italiaanse skiester was in Jeongseon de beste op de afdaling en boekte daarmee de eerste wereldbekerzege uit haar loopbaan.

Goggia was een fractie (0,07 seconde) sneller dan de Amerikaanse Lindsey Vonn. Wereldkampioene Ilka Stuhec uit Slovenië werd derde. Goggia nadert daardoor in de wereldbekerstand Stuhec tot op 97 punten. Ze heeft daarom bij de wereldbekerfinale over twee weken in Aspen nog een theoretische kans op de kristallen bokaal die voorbehouden is aan de beste skiester per discipline.

Goggia had al negen keer op het podium gestaan bij een wereldbekerwedstrijd. Een opmerkelijk detail: het verschil van zeven honderdsten was exact de marge waarmee Vonn haar bij de WK in Sankt Moritz van het brons afhield. Goggia was toen in tranen en moest door de Amerikaanse getroost worden.