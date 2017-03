Driepunters helpen Cavaliers langs Hawks

Met een recordaantal driepunters, liefst 25, hebben de basketballers van Cleveland Cavaliers vrijdag Atlanta Hawks verslagen: 135-130. De Cavaliers, die in hun laatste dertien duels altijd ten minste tien driepunters produceerden, verbraken daarmee het record dat sinds december in handen was van Houston Rockets. Hun 24 driepunters waren op dat moment het hoogste aantal ooit in een duel gegooid in het reguliere NBA-seizoen.