Real al na een half uur klaar met Eibar

Real Madrid heeft de koppositie in de Primera División heroverd. Ook zonder Cristiano Ronaldo en Gareth Bale hadden Los Blancos totaal geen probleem bij Eibar. Binnen een half uur stond het al 3-0. Na rust scoorden beide ploegen nog een keertje voor de 4-1 eindstand. Real wipt daardoor over Barcelona heen.

Het ging voor de Madrilenen van een leien dakje. Uit de eerste drie kansen was het ook drie keer raak. Benzema scoorde eerst twee keer zelf en was daarna aangever toen James Rodríguez doel trof. Eibar had daar helemaal niets tegen in te brengen.

De derde goal was fraaiste van de eerste helft:

ASENSIO PRIKT ER NOG EEN BIJ

In de tweede helft tikte Real het duel rustig uit. Marco Asensio maakte er nog wél 4-0 van. De halve Nederlander flikte dat heel knap uit een lastige hoek, nadat Rodríguez op de paal had geschoten. Rubén Peña deed wat terug namens de thuisploeg. Het was de tiende keer dat Real dit seizoen zonder Ronaldo speelde. Tien keer won de ploeg gewoon.

Deze van Asensio was toch wel erg mooi:

TERUG AAN KOP

Real staat nu weer 2 punten voor op Barça, dat vanavond nog in actie komt tegen Celta de Vigo. Eibar is nog steeds de nummer 7 van Spanje.