Eerste titel voor Rojer in 2017

Jean-Julien Rojer heeft op het ATP-toernooi in Dubai het dubbelspel op zijn naam geschreven. Met zijn Roemeense dubbelpartner Horia Tecau was Rojer met 4-6, 6-3, 10-3 te sterk voor het duo Rohan Bopanna uit India en Marcin Matkowski uit Polen.

Rojer en Tecau waren als vierde geplaatst in Dubai en rekenden in de halve finale af met het als eerste geplaatste kopper Henri Kontinen en John Peers.

In de finale tegen Bopanna en Matkowski zagen ze de eerste set naar de tegenstanders gaan. Na winst in de tweede set moest een supertiebreak de beslissing brengen. Daarin pakten de Nederlander en de Roemeen als snel een mini-break en gaven die voorsprong niet meer weg.

Het is de eerste toernooizege dit jaar voor de Nederlandse dubbelspecialist. Op het ATP-toernooi in Rotterdam strandde Rojer in de halve finale.