Arsenal komt slechte eerste helft niet teboven

Arsenal heeft zoals wel vaker een topduel verloren. De Londenaren speelden op Anfield Road tegen Liverpool een zeer belabberde eerste helft en gingen daardoor met 3-1 onderuit.

In de eerste 45 minuten hadden The Gunners niets te vertellen. Liverpool viel naar harte lust aan en Arsenal stond erbij en keek ernaar. Binnen tien minuten was het 1-0. Roberto Firmino stond op te letten toen Coutinho zijn hakje mislukte. De Arsenal-defensie was niet alert en dus had de Braziliaan alle tijd om de score te openen.

Firmino schiet binnen:

Sadio Mané maakte er vijf minuten voor rust 2-0 van. De Senegalees stond geheel vrij in het zestienmetergebied en zijn schot ging langs doelman Petr Cech. Alles wees op een makkelijke avond voor Liverpool, maar Arsenal kwam goed uit de kleedkamer en maakte al snel 2-1 door Danny Welbeck.

De 2-0 van Mané:

De wedstrijd werd plotseling gekleurd door twee kanten en er waren genoeg kansen te zien. Helaas voor de Arsenal-fans scoorden de mannen in geel niet meer. Dat deed Georginio Wijnaldum wél. Hij besliste het duel in blessuretijd na een snelle counter.

Wijnaldum beslist het duel:

Door de zege bezetten The Reds nu plaats 3 in de Premier League met 52 punten na 27 wedstrijden. Arsenal heeft er 50 na 26 duels en is vijfde.