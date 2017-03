FC Twente schuift Willem II opzij

FC Twente doet dit seizoen min of meer voor spek en bonen mee in de eredivisie, omdat de club na jarenlang financieel wanbeheer is uitgesloten voor Europees voetbal. Desondanks presteert de jeugdige ploeg uitstekend. Zaterdagavond werd Willem II verdiend met 2-1 opzijgeschoven.