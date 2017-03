Barcelona oefent vast op monsterzege

Barcelona kan zich met een gerust hart gaan richten op de Champions League-kraker met Paris Saint-Germain. De ploeg van de vertrekkende trainer Luis Enrique was in eigen huis met 5-0 te sterk voor Celta de Vigo. De Catalanen maakten er een ware show van met onder meer schitterende goals van Lionel Messi en Neymar.

Hier zat het niet mee:



MESSI WEERGALOOS

Barça had eerst nog een beetje pech. Luis Suárez raakte de paal en in de rebound schoot ook Messi op de paal. Daarna ging de machine pas echt draaien. Messi liet voetbal er weer eens heel simpel uitzien met een weergaloze actie en dito goal. La Pulga draaide weg, flitste langs z'n tegenstander en plaatste de bal keurig in de hoek:

NEYMAR OOK WAANZINNIG

Daarna deed Neymar het nóg mooier. De Braziliaan tilde de bal met heel veel gevoel over Celta-keeper Sergio Álvarez heen. Dit keer was Messi de aangever. Het liep zelfs zo lekker dat Sergio Busquets met een pirouette Daniel Wass even flink voor paal zette.

Het wippertje van Neymar:



DOOR NAAR MONSTERZEGE

In de tweede helft tilden Ivan Rakitic, Samuel Umtiti en opnieuw Messi de score naar 5-0. Rakitic deed dat vanuit buitenspelpositie, Umtiti maakte z'n eerste competitiedoelpunt en Leo had weer een fraaie solo voor ons in petto:

PSG DE VOLGENDE?

Barcelona neemt door de overwinning de koppositie in de Primera División weer over van Real Madrid. De Blaugranas hebben nu 1 punt voorsprong op de aartsrivaal, maar ook een duel meer gespeeld. Woensdag moet Barça in de achtste finale van de Champions League een 4-0 achterstand zien weg te poetsen in de return tegen Paris Saint-Germain.