Schouten en De Vries pakken Marathon Cup

Simon Schouten heeft het eindklassement van de KPN Marathon Cup op zijn naam geschreven De marathonschaatser van Royal A-ware won zaterdag op de Jaap Edenbaan in Amsterdam de laatste marathon uit de cyclus. Schouten ging als leider van het klassement de wedstrijd in en bevestigde die positie in de sprint. Hij bleef Niels Mesu en Sjoerd den Hertog voor en dat waren meteen zijn grootste concurrenten.