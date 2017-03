Van Aanholt loopt enkelblessure op

Patrick van Aanholt heeft zaterdag een enkelblessure opgelopen in het uitduel van zijn ploeg Crystal Palace bij West Bromwich Albion (2-0). De verdediger moest zich na een uur laten vervangen.

Van Aanholt laat zijn enkel de komende dagen verder onderzoeken. De medische staf van Crystal Palace vreest dat de zesvoudig international van het Nederlands elftal enkele weken is uitgeschakeld. Van Aanholt komt als linksback in aanmerking voor een plaats in de selectie van Oranje, dat op 25 maart op bezoek gaat bij Bulgarije voor een duel in de WK-kwalificatie.