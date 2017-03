Medaillekansen Koster en Kupers

Maureen Koster en Thijmen Kupers maken zondag op de slotdag van de EK indooratletiek in Belgrado kans op een medaille. Koster komt uit in de finale van de 3000 meter en Kupers loopt de eindstrijd van de 800 meter. Zowel Koster als Kupers won twee jaar geleden bij de vorige EK in Praag brons op dezelfde afstand.