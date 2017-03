Everton brengt te weinig tegen Spurs

Lang leek Ronald Koeman kansloos op White Hart Lane tegen Tottenham Hotspur, maar in de slotfase maakte Everton het alsnog spannend. Na een drukke slotfase eindigde het duel in 3-2. Daarmee heeft Tottenham een belangrijke stap gezet naar het veiligstellen van een Champions League-ticket.

SPURS OPPERMACHTIG

Na het eerste kwartier waarin weinig gebeurde kwamen The Spurs opzetten. Topscorer Kane kreeg op 25 meter van het doel een beetje ruimte en besloot maar eens uit te halen. Zijn kanonskogel belandde voorbij doelman Joel Robles in de linkerbenedenhoek.

Juist na de openingstreffer gaf Tottenham extra gas en zette het de bezoekers onder druk. Direct na zijn goal soleerde Kane in de zestien, maar dit keer stuitte hij op Robles. Christian Eriksen kreeg enkele kansen en Victor Wanyama raakte de paal.

EVERTON LAAT ZICH MAKKELIJK AFTROEVEN

Dankzij Robles bleef Everton nog een tijdje in de wedstrijd, maar de Spaanse keeper had geen antwoord op de schuiver van Kane na defensief gepruts bij The Toffees. Voor de ploeg uit Noord-Londen de bevrijdende en verdiende tweede treffer.

TOCH NOG SPANNING

Everton moest komen, maar wist maar niet voorbij de Londense verdediging te komen. Toch kwam de aansluitingstreffer er. Romelu Lukaku kwam makkelijk langs Jan Vertonghen en schoot diagonaal in de verre hoek raak.

TWEE GOALS IN BLESSURETIJD

Dele Alli besliste het duel alsnog met deze fraaie treffer.

Meteen daarna deed Everton toch weer iets terug, maar de punten kwamen niet meer in gevaar voor The Spurs, die nu vier punten losstaan van nummers drie en vier Liverpool en Manchester City. The Citizens hebben wel twee wedstrijden minder gespeeld.