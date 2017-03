Schmidt moet het veld ruimen

Roger Schmidt is ontslagen bij Bayer Leverkusen. Dat gebeurde een dag na de grote 6-2 nederlaag op bezoek bij Borussia Dortmund.

Bayer Leverkusen incasseerde de vijfde nederlaag in de laatste zeven duels in de competitie en Champions League samen. De club presteerde in veertien jaar niet zo zwak. Bayer Leverkusen zakte naar de negende positie in de Bundesliga.