Utrecht verslikt zich in ADO

FC Utrecht is er niet in geslaagd ADO Den Haag te verslaan. De subtopper bleef tegen de hekkensluiter van de Eredivisie steken op 1-1. ADO had na ruim een kwartier zelfs de leiding genomen door een doelpunt van Dion Malone, die een fout van verdediger Ramon Leeuwin afstrafte. In de 40ste minuut maakte Richairo Zivkovic gelijk.