Juventus profiteert deels van verlies Roma

Na zeven overwinningen op rij, heeft Juventus weer eens punten verspeeld. De koploper kwam bij Udinese niet verder dan 1-1. Juventus profiteerde zo deels van de nederlaag van nummer twee AS Roma zaterdag tegen Napoli.

Udinese kwam in de 37e minuut op voorsprong door een doelpunt van Duvan Zapata. De gelijkmaker kwam na een uur spelen op naam van Leonardo Bonucci. Juventus is ondanks het puntenverlies hard op weg naar de zesde achtereenvolgende landstitel. Met nog elf duels te gaan is de voorsprong op AS Roma acht punten.