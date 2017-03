Kramer kijkt uit naar tiende wereldtitel

Sven Kramer gaf zondag in Hamar toe dat zelfs hij af en toe twijfels heeft. 'Die heeft toch iedere topsporter, of het gegrond is of niet', zei de Friese grootmeester kort nadat hij zijn negende wereldtitel allround had veroverd. 'Het gaat erom hoe je met die twijfels omgaat. In een allroundtoernooi moet je zo weinig mogelijk fouten maken. Dat is me hier gelukt, waardoor ik relatief rustig de 10.000 meter kon uitrijden.'