NEC wint eindelijk weer eens

NEC heeft eindelijk weer een wedstrijd in de Eredivisie gewonnen. De Nijmegenaren versloegen Heracles Almelo met 3-1. Het was voor NEC de eerste zege sinds 22 januari.

Heracles kwam in De Goffert op voorsprong door een benutte strafschop van topscorer Samuel Armenteros. Dankzij doelpunten van Julian von Haacke en Michael Heinloth ging NEC rusten met een voorsprong. In de 69ste minuut viel de beslissing door een eigen doelpunt van Justin Hoogma. NEC en Heracles hebben nu net als FC Groningen 28 punten. De clubs delen de tiende plaats in de Eredivisie.