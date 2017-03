Immobile helpt Lazio aan nieuwe zege

Lazio is naar de vierde plaats gestegen. Het team van Simone Inzaghi behaalde in de uitwedstrijd tegen Bologna de derde zege op rij. Het werd 2-0. Ciro Immobile maakte in de negende en 74e minuut de doelpunten. De spits staat nu op zestien competitietreffers dit seizoen.