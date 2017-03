Sporting verder achterop bij Benfica en Porto

De derde plaats in de Portugese voetbalcompetitie lijkt dit seizoen het hoogst haalbare voor Sporting Portugal. Het elftal van de Nederlanders Bas Dost, Luc Castaignos en Marvin Zeegelaar kwam zondag in eigen stadion niet verder dan een gelijkspel tegen Vitoria Guimarães: 1-1.

Dost gaf in de 35e minuut de assist bij het openingsdoelpunt van Alan Ruiz. Sporting hield die voorsprong lang vast. Een kwartier voor tijd maakte Vitoria Guimarães via Moussa Marega gelijk. Castaignos kwam kort daarna als invaller in het veld, maar ook hij kon puntenverlies niet voorkomen.

Zeegelaar ontbrak in de selectie van Sporting Portugal, dat na 24 speelronden een achterstand van twaalf punten op Benfica en elf punten op Porto heeft.