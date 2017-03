Johnson wint, Luiten 25ste in Mexico

Dustin Johnson heeft zijn status als nummer 1 van de wereld waargemaakt op het WGC-toernooi in Mexico-Stad. De Amerikaan achterhaalde met een slotronde van 68 zijn landgenoot Justin Thomas, die 4 slagen meer nodig had en zichzelf terugvond op de zesde plaats in de eindrangschikking. Joost Luiten sloot het toernooi op de hooggelegen baan van Chapultepec af als gedeeld 25ste.