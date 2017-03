Haase grootste stijger in top 100

Het bereiken van de halve finale bij het ATP-toernooi van Dubai heeft Robin Haase teruggebracht in de top 50 van de wereldranglijst. Haase schakelde onder meer Tomas Berdych uit en werd pas gestuit door Fernando Verdasco. Het leverde hem een winst van negentien plaatsen op op de ATP-ranking: van 66 naar 47. Daarmee was hij de grootste stijger in de top 100 van het mondiale tennis.