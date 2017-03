Sneijder niet in speeltuin, Alexis ruziet

Wesley Sneijder is klaar met Galatasaray. De 126-voudig international kan niet opschieten met de nieuwe trainer van de nummer 4 van Turkije. Onder Jan Olde Riekerink kon de Nederlander nog lekker freewheelen, maar opvolger Igor Tudor laat hem veel harder trainen. Ook moet hij tijdens wedstrijden veel meer meeverdedigen dan voorheen. Dat zint hem totaal niet.

'Dit is Gala, geen speeltuin', zegt voorzitter Dursun Ozbek in Takvim over de ontevreden Sneijder. 'Als je de beste speler ter wereld wil zijn, dan heb je er niets aan om voorgetrokken te worden', voegde de beste man nog toe. Sneijder speelde sinds 2013 al 112 wedstrijden voor de Turkse topclub.

Paris Saint-Germain hoopt te profiteren van de situatie van Alexis Sánchez, aldus The Daily Mirror. De Chileense sterspeler van Arsenal werd afgelopen zaterdag gepasseerd voor de met 3-1 verloren kraker met Liverpool. Dat kwam naar verluidt door een ruzie met een aantal teamgenoten én trainer Arsène Wenger. Hij mocht in de tweede helft nog wél invallen, maar toen was het al te laat.

De 2-1 met dank aan Alexis:



Leonardo Bonucci heeft zijn zinnen gezet op een transfer. De verdediger van Juventus ligt nog tot medio 2021 vast bij de club uit Turijn, maar zegt tegen Sportmediaset dat hij wel toe is aan een nieuwe stap. De 29-jarige Italiaan moet naar verluidt 50 miljoen euro kosten. Hij kan naar eigen zeggen naar een topclub in de Premier League, maar ook Barcelona heeft interesse.

Real Madrid is bang dat Isco in 2018 transfervrij via de achterdeur vertrekt en heeft de Spaanse spelmaker daarom in de etalage gezet. Volgens El Mundo Deportivo willen de Madrilenen minimaal 35 miljoen euro voor de middenvelder, die niet in de plannen voorkomt van Zinedine Zidane. Juventus is nog steeds op zoek naar een vervanger van Paul Pogba en gaat zich deze zomer melden voor Isco.

Daishawn Redan heeft de topclubs voor het uitkiezen. Het 16-jarige Ajax-talent kan naar Manchester City, Manchester United en Paris Saint-Germain, maar volgens ESPN kiest hij voor RB Leipzig. Toch zegt hij zelf dat hij nog niet van plan is Ajax te verlaten. 'De club weet wat ik wil en dat is het eerste elftal bereiken', zegt Redan tegen Goal. 'Ik wil de eerste spits van Ajax worden.'