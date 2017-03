Dekker, De Wolf en Vd Garde in Peptalk

Thomas Dekker, John de Wolf en Giedo van der Garde zijn maandagavond te gast in Peptalk, dé sporttalkshow van Ziggo Sport met Jack van Gelder en Frank Evenblij.

DE LAATSTE NL-WINNAAR SPREEKT

Dekker bracht eind vorig jaar een spraakmakend boek uit over zijn bewogen wielerleven en is nog steeds de laatste Nederlandse winnaar van de Tirreno-Adriatico, die woensdag begint.

ERVARINGSDESKUNDIGEN ANALYSEREN

De Wolf was zondag aanwezig bij de confrontatie tussen zijn oude clubs Feyenoord en Sparta en zag de koploper van de eredivisie verrassend met 1-0 verliezen. Van der Garde blikt vooruit op de tweede testsessie in de Formule 1, die dinsdag begint in Barcelona. Staat Max Verstappen er goed voor richting de eerste Grand Prix in Australië?

BANK MET BONEVACIA, DE MART MET ANNI

Bij Frank op de bank zit de altijd vrolijke Liemarvin Bonevacia, de atleet die afgelopen weekend de enige Nederlandse medaille pakte op het EK indoor in Belgrado. De wekelijkse column van Mart Smeets gaat over ex-schaatsster Anni Friesinger, de Duitse die drievoudig wereldkampioen allround is én drie keer olympisch goud veroverde.