Waarom Barça alsnog PSG kan uitschakelen

Kan het echt? Kan Barcelona de 4-0 nederlaag tegen Paris Saint-Germain in de Champions League wegpoetsen? Daar is iets heel speciaals voor nodig. Nog nooit lukte het een team terug te komen van zo'n achterstand, maar de generale repetitie tegen Celta de Vigo was in ieder geval veelbelovend. Barça gaf een galavoorstelling weg en won met 5-0. Dat wordt op z'n minst woensdag ook gevraagd.

Waarom moeten we geloven dat dat dan ook lukt? Sport zette vijf redenen op een rijtje:

NEYMAR IN BLOEDVORM

Om te beginnen Neymar. De Braziliaan heeft misschien wel z'n beste vorm ooit te pakken. Hij was de afgelopen wedstrijden dé uitblinker bij de Catalanen. Vooral een-op-een was hij levensgevaarlijk, een constante bedreiging voor de tegenstander. Dat is Neymar natuurlijk wel vaker, maar de laatste twee wedstrijden scoort hij ook weer. Een vrije trap tegen Sporting Gijón (6-1) en deze wondergoal tegen Celta:

MESSI GETERGD

Messi zat de afgelopen weken iets dwars. Na zijn winnende tegen Leganés (2-1) juichte hij helemaal niet en bij zijn eerste tegen Celta maakte hij een mysterieus telefoongebaar. Dat leek op onvrede over zijn nog niet verlengde contract, al was het volgens Messi zelf een bericht aan zijn neefje. Een getergde La Pulga is in ieder geval het beste waar Barça om kon vragen. Tegen Celta leverde dat twee waanzinnige solo's op.

Dit was de eerste:

BUSQUETS HELEMAAL TERUG

Naast Messi zijn er maar weinig spelers die zoveel invloed op de vorm van Barcelona hebben als Sergio Busquets. Als de spelverdeler van de Catalanen in vorm is, speelt Barça meestal goed. Heeft hij een mindere dag, is dat meteen terug te zien in het spel. El Pulpo (De Octopus) had de voorbije wedstrijden een dipje, maar was tegen Celta weer helemaal terug. Dat bewees hij nog maar eens met deze pirouette:

NIEUWE SYSTEEM IS AF

Het nieuwe 3-4-3 van Barça begint ook steeds meer vorm te krijgen. Sinds de 2-1 winst op Atlético Madrid bleef Luis Enrique het systeem finetunen, maar tot de wedstrijd tegen Celta hadden we het beste nog niet gezien. 'In dit systeem zijn we superieur op het middenveld, kunnen we soepeler opbouwen en forceren we tegenstanders meer te verdedigen. We zijn dicht bij wat we voor ogen hebben', zei trainer Luis Enrique.

PARIS SAINT-GERMAIN WISSELVALLIG

Ook de tegenstander is uiteraard niet onbelangrijk. Het is haast ondenkbaar dat Paris Saint-Germain het niveau van drie weken geleden haalt. In de competitie spelen de Parijzenaars maar wisselvallig. Afgelopen weekend hadden ze bijvoorbeeld de grootste moeite met AS Nancy (1-0). De nummer 2 van Frankrijk speelde dan niet in de sterkste opstelling, maar het oogde enorm kwetsbaar tegen de degradatiekandidaat.

Check nogmaals de samenvatting van het heenduel: