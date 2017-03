Hammers doen Chelsea plots vaak pijn

Chelsea leed vier nederlagen dit seizoen en allevier verloren The Blues ze in Londen. West Ham United was daarbij al een keer de beul. En laat de soevereine koploper van de Premier League vanavond nou juist naar The Hammers moeten in het afsluitende duel van de 27ste speeldag.

PLOTS ANGSTGEGNER

West Ham ontpopt zich op eigen veld tot een lastige hindernis voor Chelsea. De ploeg van Slaven Bilic is aan een opmars bezig en pakte 11 punten in de laatste 6 competitiewedstrijden. En de laatste 2 thuisduels met de blauwe stadgenoot won WHU beide met 2-1. Van de daaraan voorgaande 7 onderlinge duels won West Ham er niet 1, verloor het er 5 en speelde het 2 keer gelijk, becijferde de BBC.

CHECK DE ZEGE VAN WEST HAM OP CHELSEA IN HET LEAGUE CUP-DUEL:

CARROLL TERUG NA LANG BLESSURELEED

De thuisploeg kan maandagavond in het London Stadium weer rekenen op Andy Carroll. De kopsterke spits stond een maand aan de kant door een liesblessure. Hij is nu weer fit verklaard. Carroll scoorde 2 keer in 3 duels tegen Chelsea. Ook Manuel Lanzini speelt graag Londen-derby's. De Argentijn maakte 7 treffers in 11 burenruzies. Als hij geen tegenstanders uit de hoofdstad ontmoet, staat Lanzini op 4 goals in 38 duels.

COSTA EN PEDRO TO THE RESCUE

Chelsea heeft overigens ook redenen om met vertrouwen uit te zien naar de confrontatie met West Ham. Pedro speelt namelijk in de laatste 9 wedstrijden een beslissende rol bij de laatste 10 doelpunten. De Spaanse aanvaller maakte er zelf 7 gaf 3 assists. Diego Costa heeft nog twee goals nodig om op 50 Premier League-treffers te komen. Als hij dat vanavond doet, is hij de op 4 na snelste die de grens van 50 haalt.

Je ziet West Ham United-Chelsea vanavond live op Ziggo Sport (kanaal 14) of Ziggo Sport Select. De aftrap is om 21.00 uur. Richard van Iterson is de commentator. Liever live Spaans voetbal? Ga dan naar Ziggo Sport Voetbal of kijk via Ziggo Sport Totaal Go mee naar Alavés-Sevilla. Bij dat duel verzorgt Johan van Polanen het commentaar.