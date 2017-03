Analyse: is vrees voor Red Bull terecht?

'Ik heb nog niks gezien van Red Bull. Maar dat doen ze altijd. Zometeen in Australië hebben ze een auto die in niets lijkt op deze’, verwoordt Fernando Alonso het gevoel dat in de pitstraat heerst na de anomieme eerste testweek van het team van Max Verstappen. De vraag is of de Spanjaard van McLaren een punt heeft. Opent Red Bull het testseizoen vaker met de handrem erop?

HOE ZAT HET DE LAATSTE JAREN?

Gedeeltelijk, zo blijkt. We hebben de beste testtijden uit de eerste week van de drie topteams (Red Bull, Ferrari en Mercedes) in de afgelopen zes jaar naast elkaar gelegd. Die hebben we vergeleken met de kwalificatietijden in de race van dat jaar op hetzelfde circuit. Als afkappunt hebben we de eerste Barcelona-tests van 2012 genomen.

Destijds sloot Sebastian Vettel nog als snelste af in de RB8 waarmee hij dat jaar ook wereldkampioen zou worden. In de vijf jaar daarna lieten de Bulls zich telkens aftroeven door Mercedes en/of Ferrari. Dat hoeft geen ramp te zijn, bewijzen diezelfde cijfers. Vorig jaar maakte Ferrari net als in de eerste week van dit jaar indruk. Met een geklokte ronde van 1.22,810 was Vettel verreweg de snelste van het hele stel.

Hij wakkerde zo de hoop aan dat de Scuderia was begonnen aan een topseizoen. Al snel bleek die hoop ijdel. Ferrari won geen race en was in de kwalificatie voor de GP van Barcelona langzamer dan bij de wintertests. Red Bull en met name Mercedes waren wél veel rapper dan in februari. Red Bull zou zich ontwikkelen tot belangrijkste uitdager van De Zilverpijlen:

Natuurlijk blijft het voor een deel appels met peren vergelijken. Iedereen houdt in de winter troeven achter de hand, de weersomstandigheden zijn anders en bovendien volgen verschillende stallen verschillende strategieën (bijvoorbeeld qua banden en brandstofhoeveelheden) bij de testsessies. Toch is er een trend zichtbaar.

Zelfs in 2013 (het jaar waarin Vettel voor Red Bull met overmacht wereldtitel 4 zou grijpen) was RB in de winter niet aan de top van de tijdenlijst te vinden.

Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff rekent zich na de soepel verlopen eerste testweek van 2017 nog niet al te rijk: 'Ik twijfel er dan ook geen moment aan dat welke auto Adrian Newey (chief-engineer Red Bull) en zijn team ook op de baan brengen, hij moeilijk te verslaan zal zijn. Als ik moet gokken, denk ik niet dat we de echte Red Bull Racing-bolide voor 2017 hebben gezien', zegt hij op Formula1.com.