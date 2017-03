Wehrlein krijgt eindelijk groen licht

Hij heeft er een week langer op moeten wachten dan zijn collega's, maar eindelijk mag ook Pascal Wehrlein weer in een Formule 1-wagen stappen. De Duitser heeft van zijn artsen groen licht gekregen om plaats te nemen in de Sauber bij de tweede testweek in Barcelona. Wehrlein moest de eerste testdagen nog aan zich voorbij laten gaan door de gevolgen van een wat lullig ongeluk.

SALTO MORTALE IN DEMONSTRATIERACE

De 22-jarige Duitser was in de Race of Champions net over de finish gekomen in zijn buggy toen het helemaal misging. Hij had teveel oog voor zijn opponent Felipe Massa en knalde hard in de boarding. Hij en zijn passagier vlogen over de kop voordat ze tegen de kussens tot stilstand kwamen. Uit voorzorg moest hij toen al de rest van het weekend in Miami uitzitten:

De rug- en nekklachten bleken hardnekkiger dan gedacht en dus was zelfs even de vraag of Wehrlein de seizoensstart in Australië zou gaan halen. Vorige week nam Antonio Giovinazzi de plek van Wehrlein achter het stuur van de C36 in. De Italiaanse testrijder van Ferrari blijft in Barcelona voor het geval de rentree in een echte bolide Wehrlein zwaarder valt dan gedacht.

Working hard to come back soon pic.twitter.com/8irLtaUICD — Pascal Wehrlein (@PWehrlein) 5 maart 2017

Op Twitter kondigde Wehrlein gisteren al aan er bijna klaar voor te zijn. Al is het harde werken hier niet afgebeeld.