Voetbalsters winnen in Algarve van Zweden

De Nederlandse voetbalsters hebben de poulefase van de Algarve Cup maandag met winst afgesloten. Oranje was in de derde groepswedstrijd te sterk voor Zweden (1-0) en heeft daardoor zes punten. Eerder werd er gewonnen van China (1-0) en verloren van Australië (3-2).

Het team van bondscoach Sarina Wiegman speelde in Lagos een matige eerste helft. Oranje kon Zweden, de nummer acht van de wereld en olympisch finalist in Rio, niet onder druk zetten. Pas in de laatste 45 minuten werd het spel gevarieerder en gevaarlijker. Na meerdere kansen in de tweede helft kreeg Nederland een strafschop na een overtreding op Lineth Beerensteyn. Mandy van den Berg schoot vervolgens vanaf elf meter laag in de rechterhoek binnen.

De Nederlandse voetbalsters sluiten de groepsfase af als nummer twee en moeten afwachten voor welke plaats ze kunnen spelen. Dat hangt af van andere wedstrijden. Spanje staat in ieder geval in de finale.