F1 gaat richting de 6G dit seizoen

De F1-coureurs moeten dit jaar een stierennek hebben om de G-krachten van de nieuwe bolides aan te kunnen. 'Vorig jaar zaten ze tegen de 5G aan, dit jaar gaan ze er dik overheen, misschien zelfs naar de 6G toe', aldus Giedo van der Garde aan tafel bij Peptalk.

THOMAS DEKKER: 'IK GA ZEKER MICHAEL EEN KEER ZIEN'

Na de publicatie van Thomas' boek Mijn Gevecht is hij niet bepaald vrienden met Michael Boogerd. Gaan ze samen nog eens om tafel? Misschien wel bij Peptalk?



NEEMT BARNEY AFSCHEID VAN DE DARTSSPORT?

Darts-minnend Nederland hield zijn adem even in. Een Facebookbericht van Raymond van Barneveld leek een afscheid van de sport aan te kondigen. Hoe staat de Hagenaar erin en gaat hij écht stoppen? Jack sprak met Barney.



GEEN GOED WOORD OVER VOOR NELOM

'Het was echt dramatisch', aldus John de Wolf over de warming-up van Miquel Nelom tijdens Sparta-Feyenoord. Hoe had John dit incident aangepakt als hij zelf de trainer van Feyenoord was?