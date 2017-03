Koploper Griekse competitie ontslaat trainer

De Griekse club Olympiakos Piraeus heeft coach Paulo Bento maandag verrassend ontslagen. Hoewel de ploeg nog steeds koploper is in de Griekse competitie, leed Olympiakos in de afgelopen periode drie nederlagen op rij. Reden voor de club om niet met Bento verder te gaan.