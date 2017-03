Chelsea op cruise control langs West Ham

Chelsea heeft de op papier lastige horde West Ham United met gemak genomen. Op bezoek bij The Hammers had de koploper van Engeland een betrekkelijk eenvoudige avond. Eden Hazard en Diego Costa zorgden ervoor dat de ploeg van Antonio Conte met een 2-1 zege weer een stap dichterbij het kampioenschap is.