Dubbel verlies voor Cleveland Cavaliers

Het debuut van de Australische basketballer Andrew Bogut bij Cleveland Cavaliers is maandagavond uitgelopen op een drama. De 32-jarige center stond nog geen minuut op het veld in de wedstrijd tegen Miami Heat toen hij zijn linkerscheenbeen brak. Bogut is waarschijnlijk voor de rest van dit seizoen uitgeschakeld.