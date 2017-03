Bendtner naar Noorse kampioen Rosenborg

De Deense spits Nicklas Bendtner laat Engeland weer achter zich en gaat voetballen bij de Noorse kampioen Rosenborg BK. De 29-jarige Bendtner ondertekende een contract voor drie jaar bij de recordkampioen van Noorwegen. De Deen komt over van Nottingham Forest, waarvoor hij dit seizoen slechts twee doelpunten maakte in het Championship, het tweede niveau in Engeland.