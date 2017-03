Bull van Ricciardo laat tanden zien

De eerste ochtend van de tweede testweek heeft ons een eerste glimp van de kracht van Red Bull gegeven. Daniel Ricciardo reed met zijn RB13 meer dan een seconde sneller dan de rapste Bull-tijd van vorige week en staat met 1.19,900 op nummer 2 van de tjdenlijst bij de lunch. Verrassende nummer 1 is Felipe Massa in de Williams. Al is het alleen maar omdat Lance Stroll eigenlijk zou rijden.

GEEN STROLL MAAR MASSA

De 18-jarige Canadees zou vandaag de teugels van de FW40 in handen nemen, maar het team besloot geen risico te nemen. Stroll reed zijn wagen vorige week drie keer van de baan en twee keer leverde dat schade op. Bovendien kostte het Williams uiterst kostbare testtijd. De rookie mocht daarom aan de kant blijven en de Braziliaanse veteraan nam zijn plek over en dat liet hij zich geen twee keer zeggen.

WEINIG WINST OP ULTRASOFTS

Vlak voor het vallen van de vlag reed Massa op softs naar 1.19,726. Hij troefde Ricciardo daarmee net af. The Honey Badger had ook op softs al 1.20,077 gereden, maar kreeg er in een stint op de in theorie veel snellere ultrasofts niet veel meer vanaf en strandde op P2 na 48 gereden ronden. Wél was hij sneller dan Lewis Hamilton. De marathonman was dit keer Sebastian Vettel met 79 volledige ronden en een vierde tijd.

HET DRAMA MCLAREN

McLaren-Honda heeft het lek nog altijd niet boven zo lijkt. Stoffel Vandoorne reed weliswaar 34 ronden, maar bracht de laatste twee uur van de ochtendsessie in de pits door. Zijn achtste tijd van 1.22,698 is ook al niet over naar huis te schrijven. Als enige van alle teams is McLaren er in vijf dagen nog niet in geslaagd onder de 1 minuut 22 te rijden.

Stoff returns to the garage for some minor tweaks. 28 laps completed so far this morning. pic.twitter.com/0rG3RnT1Rt — McLaren (@McLarenF1) 7 maart 2017

De 'minor' tweaks duurden blijkbaar wat langer dan gedacht

Het was ook de ochtend waarop Pascal Wehrlein voor het eerst kennis mocht maken met zijn nieuwe vervoermiddel. In de Sauber C36 reed de van zijn blessure herstelde Duitser 47 ronden.