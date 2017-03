Slowakije kiest voor gravel tegen Oranje

De Nederlandse tennissters treffen volgende maand Slowakije op een indoorgravelbaan in Bratislava. Inzet van de confrontatie op 22 en 23 april is een plek in de wereldgroep van de strijd om de Fed Cup. Oranje verloor vorige maand in de eerste ronde met 4-1 van Wit-Rusland en werd daardoor veroordeeld tot de play-offs om promotie/degradatie.