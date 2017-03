'Wij kunnen er zes maken tegen PSG'

Luis Enrique is ervan overtuigd dat zijn ploeg woensdag in Camp Nou geschiedenis kan schrijven. De Catalanen staan in de achtste finale van de Champions League voor de opdracht om tegen Paris Saint-Germain een achterstand van 4-0 goed te maken, iets wat nog geen enkele ploeg in Europees verband ooit is gelukt.