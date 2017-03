Massa koning, McLaren huilt

De middagsessie heeft op de eerste dag van de tweede testweek weinig veranderd in de tijdenlijst. Alleen Sebastian Vettel reed als derde vandaag nog onder de 1 minuut 20 op softs, maar verder waren het long runs wat de klok sloeg. Meerdere teams gingen ruim over de 100 gereden ronden heen. Alleen voor McLaren was het andermaal huilen met de pet op in Barcelona.