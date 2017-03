Napoli ruikt kans, Arsenal niets waard?

De Champions League is toe aan de eerste beslissende duels in de achtste finale. In Napels is Stadio San Paolo al aan het volstromen voor de kraker tegen Real Madrid. Napoli moet de 3-1 nederlaag uit Madrid zien weg te poetsen. Een 2-0 zege volstaat dus. De fans van Napoli staan klaar om een orkaan aan lawaai los te laten op de Champions League-winnaars van vorig seizoen.

DE BEELDEN VAN DE HEENWEDSTRIJD REAL MADRID-NAPOLI:



ARSENAL MOET MOEDER ALLER COMEBACKS AFDWINGEN

Waar het in Italië nog een realistisch doel is te geloven in het omdraaien van de rollen, zal bijna geen Arsenal-fan in Londen nog een weddenschap op The Gunners' overleven durven aan te gaan. De ploeg van Arsène Wenger kreeg in Duitsland zo'n pak slaag van Bayern München, dat het met een 5-1 zege in het Emirates Stadium alleen nog een verlenging afdwingt.

DE OORWASSING IN MUNCHEN:



Je ziet beide returns in de achtste finale live op Ziggo Sport Totaal. De aftrap is om 20.45 uur. Op Ziggo Sport Select blijf je via ons Switch-programma razendsnel op de hoogte van wat er in Londen en Napels gebeurt. Op Ziggo Sport Voetbal mis je niets van Arsenal-Bayern en op Ziggo Sport Extra 1 niets van Napoli-Real Madrid!