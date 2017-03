Bennett wint derde rit Parijs - Nice

Sam Bennett heeft dinsdag de derde etappe van Parijs-Nice gewonnen. Na een rit over 190 kilometer van Chablis naar Chalon-sur-Saône was de Ierse renner de beste in de massasprint. Hij troefde de Noor Alexander Kristoff en de Duitser John Degenkolb af. Dylan Groenewegen kwam in de laatste kilometers ten val en kon zich niet mengen in de sprint.