Ibrahimovic drie duels geschorst

Zlatan Ibrahimovic is de komende drie wedstrijden geschorst. De spits van Manchester United gaf dinsdag tegenover de tuchtcommissie van de Engelse voetbalbond toe dat hij een elleboogstoot had uitgedeeld aan tegenstander Tyrone Mings van Bournemouth.

Dat gebeurde afgelopen zaterdag in de wedstrijd uit de Premier League, die in 1-1 eindigde. De scheidsrechter was de overtreding ontgaan, maar de FA beschikte wel over televisiebeelden. Daarop was te zien hoe de Zweedse spits in een luchtduel vol het gezicht van Mings raakte.

Ibrahimovic bekende dinsdag schuld en accepteerde de standaardstraf van drie wedstrijden schorsing. Hij mist de kwartfinale tegen Chelsea in de FA Cup en de competitiewedstrijden tegen Middlesbrough en West Bromwich Albion.