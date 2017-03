Luiten dit weekend met billen tegen elkaar

Het wordt een weekendje billenknijpen voor Joost Luiten. Hij speelt niet, maar moet komende maandag wel bij de beste 66 spelers van de wereldranglijst staan om zich te plaatsen voor het WK Matchplay dat op 22 maart begint.

Op het WK Matchplay nemen de beste 64 spelers van de wereld het tegen elkaar op. Ten minste, als ze meedoen. Luiten is op dit moment de nummer 64, maar omdat Adam Scott en Henrik Stenson hoogstwaarschijnlijk niet meedoen in Austin, heeft de Rotterdammer een beetje lucht.

Hieronder zie je wat alle spelers moeten presteren om zich te plaatsen voor het WK:

Projection update for @DellMatchPLay qualification via Top64/66 #OWGR on Mar 13th (assumes Scott & Stenson won't play in Austin) pic.twitter.com/SJ7H6NZDLE — Nosferatu (@VC606) 7 maart 2017

Buiten dat het WK Matchplay een erg leuk toernooi is om te spelen - Luiten zegt altijd dat hij houdt van Matchplay - is het voor Nederlands beste golfer de laatste kans zich te plaatsen voor the Masters van begin april. Hij zal wel een bijzondere prestatie neer moeten zetten om dat voor elkaar te krijgen, want alleen spelers bij de beste 50 krijgen nog een uitnodiging.

PUTTER NOG IN DE WINTERSLAAP

En als het aan Luiten ligt, komt die topprestatie er. Het enige wat hij nodig heeft, is dat zijn putter meewerkt. Die is nog 'in zijn winterslaap', zoals Luiten zei tegen Golf.nl. 'Ik kan met de besten mee als de putts weer gaan vallen. En dat gaat zeker gebeuren.'

MISSCHIEN WEL MAAND VRIJ

Mocht het nou toch misgaan en Luiten speelt het WK Matchplay niet, dan heeft de Rotterdammer ineens zeeën aan vrije tijd. Het volgende toernooi op zijn kalender is namelijk het Shenzhen International van 20 tot en met 23 april. Luiten zal daar met een goed gevoel naartoe gaan. Vorig jaar werd hij in China tweede. Een week later staat het Volvo China Open op het programma.

Ischa Gerrits

Ischa Gerrits is freelance redacteur bij Ziggo Sport Totaal en houdt van vrijwel alle sporten, maar is vooral golf- en tennisfreak. Gerrits kijkt niet alleen bijna alle toernooien, maar is zelf ook vaak te vinden en vooral te horen op de green en het gravel.

Luiten-watch archief