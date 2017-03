Bayern kleineert Arsenal met 10-2

Bayern München heeft zich zoals verwacht geplaatst bij de laatste 8 in de Champions League. De Duitsers hadden het thuisduel al met 5-1 gewonnen van Arsenal en waren in Londen ook met 5-1 te sterk voor de Engelse opponent. Goed voor een monsterscore van 10-2 voor de Duitsers.

Arsenal speelde aanvallend en wilde er voor het eigen publiek nog iets van maken. Dat lukte in de eerste helft best aardig. Olivier Giroud had een grote kans met het hoofd om de score te openen, maar raakte de paal. Even later was het wél raak. In de 20ste minuut schoot Theo Walcott hard raak in de korte hoek.

ROOD EN STRAFSCHOP

De meest optimistische aanhangers van Arsenal dachten toen misschien aan iets moois. Walcott kreeg nog een kans op de 2-0, maar nu belandde zijn schot tegen het zijnet. Even na rust was het definitief gedaan met de aspiraties van The Gunners. Laurent Koscielny legde Robert Lewandowski neer in het strafschop en kreeg de rode kaart.

De gekregen strafschop was aan Lewandowski wel besteed en dus moest Arsenal vanaf dat moment vier goals maken voor een verlenging. Dat gebeurde logischerwijs niet. Sterker nog: Bayern had nog wel zin om een paar goals te maken. Arjen Robben, Douglas Costa en Arturo Vidal stuurden de Londenaren met een gigantische kater naar huis.