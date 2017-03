Geplaagde Wenger legt schuld bij arbitrage

Coach Arsène Wenger van het opnieuw vernederde Arsenal kon er dinsdagavond in Londen met zijn verstand niet bij. 'Het spijt me voor de mensen die veel geld hebben betaald om deze wedstrijd te zien. Ik heb hier geen woorden voor. De Griekse arbitrage heeft deze avond verziekt', foeterde de geplaagde Fransman nadat hij met zijn ploeg in de Champions League opnieuw met 1-5 had verloren van Bayern Munchen.

'Walcott had voor ons een strafschop moeten krijgen, Lewandowski stond buitenspel, het was geen strafschop voor Bayern en tot overmaat van ramp geeft hij eerst geel en dan rood aan Koscielny. Het is onbegrijpelijk en schandalig', sprak Wenger verontwaardigd.

De 67-jarige Fransman, die al sinds 1996 werkzaam is bij Arsenal, wilde geen vragen over zijn toekomst beantwoorden. 'Of dit mijn laatste wedstrijd was met Arsenal in Europa? We zullen zien', zei hij kortaf.

De negatieve spandoeken in het stadion (Wenger Weg, Geen Nieuw Contract, Aan Alles Komt Een Einde) lieten hem ogenschijnlijk koud. 'Daar heb ik niks aan toe te voegen.'