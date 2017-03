Nowitzki schaart zich bij NBA-elite

Dirk Nowitzki heeft een mijlpaal bereikt in de NBA. De 38-jarige Duitser maakte vroeg in het tweede kwart van de partij tussen Dallas Mavericks en Los Angeles Lakers het 30.000e punt in zijn loopbaan. Daarmee voegde hij zich in een rijtje van nu zes basketballers die die grens hebben bereikt.