Cocu's kans op droombaan, Isco naar Pep

Ook in de bestuurskamer van Barcelona is de naam van Phillip Cocu genoemd als opvolger van Luis Enrique. Zondag opperde Ruud Gullit het al in Rondo, nu meldt ook De Telegraaf dat het niet uitgesloten is dat de Catalanen voor de trainer van PSV gaan. Binnen Barça zouden ze per se iemand willen die de Barcelona-cultuur kent. Cocu speelde van 1998 tot 2004 voor de club.

Luis Enrique maakte vorige week bekend na dit seizoen te stoppen als trainer van De Blaugranas. Sindsdien worden Jorge Sampaoli (Sevilla), Ronald Koeman (Everton) en Ernesto Valverde (Athletic Bilbao) als topkandidaten voor die functie genoemd. Cocu behoort zeker niet tot een van de favorieten.

Gullit voert Cocu aan als nieuwe trainer Barcelona:



Josep Guardiola heeft er vertrouwen in dat Isco de nieuwe versterking van Manchester City wordt. The Citizens komen steeds dichter in de buurt van een deal met Real Madrid, meldt The Sun. De waarde van de 24-jarige middenvelder, die dit seizoen slechtst twaalf keer in de basis stond, wordt geschat op ongeveer 35 miljoen euro. Pep maakt zich geen zorgen om de interesse van Juventus en Chelsea.

Het scheelde niet veel of Andries Jonker was geen trainer van VfL Wolfsburg geweest. Leicester Mercury weet dat Die Wölfe liever Claudio Ranieri hadden gehad. De 65-jarige Italiaan was net ontslagen als trainer van Leicester City, had nog geen trek in een nieuwe job en bedankte dus voor de eer.

Kylian Mbappé is het plan B van Manchester United. De voorkeur van The Red Devils gaat nog steeds uit naar Antoine Griezmann, maar als de ster van Atlético Madrid toch niet wil komen, wordt het Mbappé volgens Le 10 Sport. United zou 40 miljoen euro over hebben voor het wonderkind van AS Monaco. De vraag is of dat genoeg is, voor de speler die uitblonk in het Champions League-duel met Manchester City.