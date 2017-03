Barça moet eerdere remontadas overtreffen

Barcelona moet doen wat nog nooit een ploeg lukte in de Champions League: een verschil van vier goals goed zien te maken. Toch waren de Catalanen in het verleden in Camp Nou al goed voor een paar epische comebacks. We zetten er een paar op een rijtje, in aanloop naar de clash van vanavond. Lukt het ook de 4-0 tegen Paris Saint-Germain weg te poetsen?

AC MILAN 2012/13

De meest recente remontada van Barcelona in de Champions League is die tegen AC Milan in het seizoen 2012/13. De ploeg van toenmalig trainers Tito Vilanova and Jordi Roura verloor in San Siro met 2-0 van De Rossoneri. Het tweeluik leek daarmee beslist in Milanees voordeel, maar in de return waren het Lionel Messi (twee goals), David Villa en Jordi Alba die zorgden voor de 4-0 ommekeer.

CHELSEA 1999/00

De andere twee comebacks vonden plaats onder leiding van Nederlandse coaches. In 1999/00 stond Louis van Gaal aan het roer toen Barcelona met 3-1 had verloren van Chelsea. In Camp Nou lukte het de Catalanen door goals van Rivaldo, Luís Figo en Dani García tot dezelfde score te komen. Opnieuw Rivaldo en Patrick Kluivert deden er in de verlenging nog een schepje bovenop en maakten het 5-1.

DINAMO KIEV 1993/94

Johan Cruijff gaf in 1993/94 ook het goede voorbeeld met zijn Barça. In Oekraïne waren De Blaugranas met 3-1 onderuit gegaan tegen Dinamo Kiev. Dat bleek geen probleem voor de mannen van El Flaco. Ronald Koeman leverde een grote bijdrage. De Nederlander had al de enige uitgoal gemaakt en zorgde in eigen huis voor de winnende 4-1. De andere drie kwamen van Michael Laudrup en José Bakero (twee keer).

Overigens won Barça in geen van deze gevallen vervolgens ook de Champions League. Alleen onder Cruijff bereikte het later de finale, maar daarin was geen return om de 4-0 afstraffing door Milan goed te maken.

