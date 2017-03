Supertijden Bottas en Massa, Max verbetert

Valtteri Bottas heeft tijdens de zesde testdag in Barcelona opnieuw laten zien dat hij razendsnel is in zijn nieuwe Mercedes. De Fin klokte op supersofts een tijd van 1.19,310. Daarmee dook hij vier tienden onder zijn snelste tijd die hij vorige week neerzette op de op papier snellere ultrasofts. Bottas kwam in de ochtendsessie tot 70 ronden.

MASSA WEER ALS EEN RAKET

Ook Felipe Massa had de vaart er weer goed inzitten. De Braziliaan was gisteren al de snelste van allemaal, maar moest nu genoegen nemen met een tweede plaats achter Bottas. Op ultrasofts was hij met een tijd van 1.19,420 drie tienden sneller dan gisteren. De coureur van Williams kwam 63 keer langs start/finish. In de middag mag zijn collega Lance Stroll proberen de auto een keer op de baan te houden.

MAX VERBETERT ZIJN BESTE TIJD

Max Verstappen ging op de gele softs sneller dan hij ooit was op het Circuit de Catalunya. De Nederlander noteerde 1.20,432. Max ging weliswaar maar 34 keer rond, maar hij krijgt in de middag nog genoeg tijd om daar meer ronden aan toe te voegen.

NOG STEEDS ZAND IN MOTOR VAN MCLAREN

McLaren heeft het probleem met de Honda-motor nog steeds niet opgelost. Fernando Alonso mocht het vandaag proberen in de oranje bolide, maar kwam in 27 ronden niet verder dan 1.23,041. De Britse renstal heeft als enige team in Barcelona nog altijd geen tijd onder de 1.22 seconden neer kunnen zetten.

