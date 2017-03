Verstappen na 102 ronden tot stilstand

Na eerst een paar uur voor zich uit te hebben gestaard vanwege een probleem met de aandrijflijn van de motor van zijn Red Bull, heeft Max Verstappen zich in de middagsessie uiteindelijk kunnen richten op de long runs. De Limburger reed vandaag de meeste rondes van alle coureurs (102), maar kwam kort voor het einde tot stilstand.

Met nog een kwartier op de klok op het circuit in Barcelona viel de Red Bull van Verstappen stil in bocht 12. De rode vlag volgde en er moest een vrachtwagen aan te pas komen om de donkerblauwe bolide van het asfalt te verwijderen. Het was niet de laatste rode vlag. Ook Marcus Ericsson strandde voor het einde. De nieuwe rode vlag betekende het einde van de tweede testdag op het Circuit de Catalunya.

Dramatic end to the session as @maxverstappen1 grinds to a halt in his @redbullracing RB13

Na het vervangen van het motorblok koos Red Bull voor het rijden van een racesimulatie. De eerste stint reed Verstappen op medium-pirelli's. Pas na dertig ronden gingen die banden eraf voor softs. De Nederlander kwam niet meer aan zijn snelste tijd van vanochtend (1.20,432), goed voor de vierde tijd van de dag.

KIMI IN DE VANGRAIL

Lance Stroll hield de Williams bij zijn vierde poging wél schadevrij. Kimi Raikkonen was dit keer de man van de brokken. Hij schoot bij bocht 3 in een spin met zijn Ferrari en kwam pas tegen de vangrail tot stilstand. Het resultaat was niet alleen een rode vlag, maar ook een afgebroken voorvleugel en schade aan de voorwielophanging. Het betekende het einde van de sessie voor Kimi.

BOTTAS BLIJFT DE SNELSTE

De snelste tijd van de dag bleef op naam van Valtteri Bottas (1.19,310). Williams-coureur Felipe Massa volgde de Fin van Mercedes op slechts een tiende.