Mings aangepakt na 'clash' met Ibrahimovic

Bournemouth-verdediger Tyrone Mings is door de Engelse voetbalbond FA voor vijf duels geschorst, nadat hij in het afgelopen weekeinde met zijn noppen op het hoofd van Zlatan Ibrahimovic landde. De spits van Manchester United, die later met een 'elleboog' reageerde, werd eerder al voor drie wedstrijden uitgesloten.