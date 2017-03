Ajax wil botsing van speelstijlen overleven

Met Kenny Tete en Matthijs de Ligt als vervangers van de geschorste Joël Veltman en Davinson Sánchez wil Ajax zich donderdagavond bij FC Kopenhagen een goede uitgangspositie voor de kwartfinale van de Europa League verschaffen. Grote uitdaging voor de enige overgebleven Nederlandse ploeg in een toernooi van de UEFA is om te scoren in het Parken Stadion. Want voor eigen publiek heeft de kampioen van Denemarken sinds 20 augustus al geen tegentreffer geïncasseerd.